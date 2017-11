Schramberg Die Zauberin hat etwas gegen die Liebelei

Schramberg. Am Samstag, 25. November, um 16.30 Uhr entführt die Musikbühne Mannheim im Bärensaal Schramberg Kinder und Erwachsene gleichermaßen in die Märchenwelt von "Rapunzel". Voller Verzauberung, verhext, verträumt auf Wolke sieben. Rapunzel, in einem dunklen Turm gefangen, sehnt sich nach ihrem heiß geliebten Prinzen. Doch bevor das Paar glücklich werden kann, muss sich Rapunzel erst von der bösen Zauberin befreien.