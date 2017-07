Schramberg Die Wetterspitze wird nachgeholt

Alle waren froh, dass es, trotz der späten Stunde, noch etwas zu essen gab. Die Anhalter Hütte ist die vereinseigene Hütte der Sektion Oberer Neckar und einige der Frauen waren tatsächlich zum ersten Mal dort.

Der Start am nächsten Morgen verzögerte sich wegen des schlechten Wetters um mehrere Stunden. Gegen Mittag wurde es etwas heller und so konnten sie, begleitet von ein paar Regenschauern, den Imster Mitterberg umrunden. Nach ungefähr fünf Stunden kamen sie wieder zur Anhalter Hütte zurück. So leer die Hütte am Freitag war, so voll war sie am Samstag.

Am Sonntag strahlte dann den ganzen Tag die Sonne. Der Aufstieg zum falschen Kogel (2388 Meter) belohnte die Frauen mit einer wunderschönen Aussicht und einem tollen Panorama. Die Rückfahrt verlief völlig problemlos und die Schlusseinkehr in der Heimat verwöhnte nochmals mit einem sehr guten Essen. Das ursprüngliche Ziel, die Besteigung der Namloser Wetterspitze, wird sicher irgendwann nachgeholt.