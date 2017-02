Immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel wünschen sich die echten Seeleute. Viel anders sieht es bei dem Schramberger Da-Bach-na-Fahrern auch nicht aus. Doch viel mehr, als diese handbreit Wasser war es dann auch nicht, was der Kirchenbach-Kanal am gestrigen Montag so hergab. Und so scheiterten die ersten Kanalfahrer bereits an der ersten Rutsche wenige Meter unterhalb des Start. Und es waren nicht unbedingt die Unerfahrenen, die nur mit Hilfe kräftiger Feuerwehrarme in Gefährt wieder fahrbahr gemacht bekamen: Wer zu schwer gebaut hatte oder einfach aus anderen Gründen zu viel Gewicht mitbrachte, der hatte es in diesem Jahr deutlich schwerer heil ins Ziel zu kommen. Und so hieß es für manche aussteigen und bachabwärts dann wieder einsteigen. Sehr zur Gaudi der Zuschauer. Aber das muss ja so auch sein. Wenn alles glatt ginge, sprich jeder furz-trocke an der St.-Maria-Kirche ankommen würde, dann wäre es etwas langweilig. So jedoch kann man mitfühlen, mitbangen und mitjubeln, wenns denn wieder weitergeht mit dem Zuber und seinen Fahrern. Foto: Wegner