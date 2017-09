Schramberg Die Weichen für die Zukunft stellen

Anfang September ging es weiter mit der alljährlichen Bildungsreise, die von den Auszubildenden mitorganisiert wird. In diesem Jahr stand ein Ausflug nach Ludwigsburg in das Garnisonmuseum für alle Auszubildenden und Ausbilder auf dem Programm. Dort bekamen sie einen umfassenden Einblick in die Vergangenheit der Stadt Ludwigsburg und hatten abschließend in Asperg, in der ersten 3D-Schwarzlicht-Indoor-Minigolf-Anlage in Baden-Württemberg, die Gelegenheit, Minigolf auf ganz besondere Art zu erleben. Das Traditionsunternehmen Schweizer Electronic wurde 1849 als Emaille-Zifferblattfabrik "Christoph Schweizer" gegründet und ist heute drittgrößter Leiterplattenhersteller Europas.