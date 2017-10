Schramberg Die Waldmössinger schießen scharf

Schramberg-Waldmössingen. Vor der Ortschaftsratssitzung trafen sich die Räte mit Ortsvorsteherin Claudia Schmid zur Sportlerehrung im Schützenhaus. Wie Schmid in ihrer Laudatio betonte, beweise der Schützenverein "Heimbachquelle", dass nicht nur im Fußball das Triple möglich sei. Mit dem Gewinn des Deutschen-Meister-Titels in der Disziplin Sportpistole aufgelegt habe Werner Rauch in seiner erfolgreichen Karriere ein weiteres Glanzlicht hinzugefügt. Von 300 möglichen Ringen 296 zu erreichen, sei für sie unglaublich. Bereits 2012 sei er mit der Mannschaft Deutscher Meister mit der Steinschlosspistole und 2015 Deutscher Einzelmeister mit der Pistole 9mm geworden. Hinzu käme noch ein dritter Platz 2016 mit Revolver 357 Magnum, zählte die Ortschefin auf.

Zusammen mit Roland Roming und Harald Glück habe Rauch außerdem in der Disziplin Sportpistole aufgelegt den Mannschaftstitel geholt. Auch Roming könne auf beachtliche Erfolge zurückblicken. 2006 sei er Deutscher Mannschaftsmeister und 2004 Vize-Mannschaftsmeister mit Revolver 357 Magnum geworden.

Bei großen Erfolgen von Waldmössinger Schützen bei Deutschen Meisterschaften tauche fast immer auch der Name Harald Glück auf. Im Vorjahr habe sie ihm zum Deutschen Meistertitel in der Kategorie 9mm Sportpistole gratuliert. 2012 sei er mit der Steinschlosspistole und 2006 mit der Gebrauchspistole Deutscher Meister geworden. Zusammen mit Thomas Decker gewannen Glück und Rauch zusätzlich die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft mit dem Perkussionsrevolver. Decker habe dabei zum ersten Mal ganz oben auf dem Siegerpodest gestanden, nachdem 2009 in der gleichen Besetzung mit Vorderlader-Pistole ein dritter Platz zu Buche stehe, hatte Schmid recherchiert.