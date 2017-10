Schramberg Die schwarze Madonna

In seinen ausführlichen Erklärungen gab er einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Tennenbacher Marienkapelle. Sie ist ein schlichter und hochragender Bau, um 1240 im gotischen Stil vollendet, hatte eine bauliche Anbindung an das alte Kloster. Das Kloster Tennenbach, ist eine ehemalige Zisterzienserabtei, die wohl um 1161 von Abt Hasso gegründet wurde. Nach seiner Gründung entwickelte sich Tennenbach zu einem der bedeutendsten und größten Klöster im südwestdeutschen Raum. Das liegt zum einen an den mehr als 200 Gütern, die im Besitz des Klosters waren, zum anderen an der großen Zahl von Reliquien. An die stattliche Anlage erinnert heute nur noch die alte Marienkapelle.

Ein historisches Kleinod ist die "Schwarze Madonna", die vermutlich aus dem alten Kloster stammt, konnte 2011 wieder feierlich aufgestellt werden. Als bei Restaurierungsarbeiten die Werkstatt des Künstlers abbrannte, hat sie starke Rauchspuren davongetragen. Als Zeichen der Vergänglichkeit hat man sich entschlossen, sie in diesem Zustand zu konservieren und in die Kapelle zurückzubringen.

Den Aufenthalt in Ettenheim, konnte jeder selbst nutzen, um das reizende Städtchen kennenzulernen. Eindrucksvolle und kuriose Kunstwerke begegnen dort auf Schritt und Tritt. Eine größere Gruppe nutzte das schöne Wetter, um das Münster St. Landelin in Ettenheim-Münster zu Fuß zu erreichen. Die Wallfahrtskirche ist mit ihrer reichen, künstlerisch wertvollen Ausstattung das bedeutendste noch vorhandene Bauwerk aus der Zeit der Benediktinerabtei Ettenheimmünster. Als Panoramafahrt gestaltete sich die Weiterfahrt, die wunderschöne Aussichten und Landschaften präsentierte, und zur Schlusseinkehr ins "Untere Wirtshäusle" führte.