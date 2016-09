Millimetergenau bugsierte Kranführer Jürgen Müller unter den Augen vieler Gemeindemitglieder die Petrusglocke in den großen Turm der evangelischen Stadtkirche. Die drei Kleineren setzte er in einer Öffnung im Dach ab. Flaschenzüge zogen sie von dort in den kleinen Turm. Mitarbeiter der Glockengießerei Rincker befestigen sie bis Ende dieser Woche in den Glockenstühlen. Am 2. Oktober werden sie das erste Mal zum Gottesdienst läuten. Foto: Fritsche