Schramberg Die Narrenfiguren der Fünftälerstadt in Gold

Schramberg. Für die Fastnachtspostkarten wird alljährlich ein besonderes Motiv aus der reichhaltigen Fastnachtstradition der Fünftälerstadt Schramberg ausgewählt. Den Auftakt machte vor zwei Jahren ein Foto der ersten Hanselmaske und ihres Gipsmodells aus den 1920er-Jahren in der Werkstatt von Steinmetzmeister Siegfried Schaub, der im letzten Jahr ein von Marianne Faist (1938 bis 2010) gestaltetes Plakat mit einer "Hoorig Katz" aus den 1950er-Jahren folgte.

Die Postkarten sind kleine "Markenbotschafter", die mittlerweile einige Freunde gewonnen haben und von Schramberg aus in alle Welt verschickt werden. Das diesjährige Motiv fand sich in einer Sammlung von Briefen von Rolf Fischer in Stuttgart an seinen Bekannten Erwin Rall (1920 bos 2010) in Schramberg. Erwin Rall hatte die von Rolf Fischer regelmäßig mit einer Zeichnung illustrierten Briefe in einem Ordner aufbewahrt, den seine Witwe Antonie Rall dem Stadtarchiv Schramberg übergeben hat. Bei der Suche nach einem Motiv für die diesjährige Fastnachtspostkarte kam eine Zeichnung in den Blick, auf der Rolf Fischer bereits 2004 alle Narrenfiguren seiner alten Heimatstadt Schramberg verewigt hatte.

Mit der Schramberger Fastnacht ist Rolf Fischer von Kindesbeinen an vertraut. Er wurde als Sohn des Architekten Friedrich Fischer (1910 bis 1995) und seiner Ehefrau Ruth Fischer (1910 bis 1962) am 17. September 1939 in Stuttgart geboren. Sein Vater war als Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes von 1936 bis 1972 bei der Stadtverwaltung beschäftigt und wurde als "Stadtbaudirektor" in den Ruhestand verabschiedet. Sein Sohn, der 1960 am Gymnasium das Abitur ablegte, trat in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters.