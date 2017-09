Schramberg Die Musikliebhaber kommen voll auf ihre Kosten

Die folgende "Mandolinenserenade" von André Gretry aus der komischen Oper "Der eifersüchtige Liebhaber" erinnerte zu Beginn stark an die russische Balalaika-Musik. Denn diesen wohltönenden Effekt kann gerade die Mandoline sehr gut erzeugen.

Mit einer schönen Melodie wirklich gehörfällig war die "Pastorale" von Theodor Ritter. Marschartig beschwingt begann das "Pot-Pourri Popolare" von Giacomo Sartori, bei dem viele rhythmische Überleitungen gut bewältigt wurden. Der "Walzer Nr. 2" von Schostakowitsch wird immer wieder gerne gehört, Dirigent Frank Scheuerle dirigierte ihn geschmeidig mit viel Empfindung.

Zum ersten Mal modern in Harmonik und Melodieführung war das Stück von George Gershwin "That Certain Feeling". Die "modernen Tänze" aus dem Potpourri "Urlaub am Bodensee" von Hans Freivogel, arrangiert von F. Eigeldinger, brachten beliebte Tanzrhythmen in Orchesterfassung.

Zum Schluss bedankte sich Josef Doedt bei dem Orchester und seinem Leiter mit den Worten „Sie haben uns alle verzaubert“. Er verwies auf das Konzert am 1. Adventssonntag und auf das Konzert der Rottweiler Münstersängerknaben vom 22. Oktober.

Die Musikschule Schramberg ist mir ihrem breit gefächerten Angebot eine wichtige Bildungseinrichtung und Stütze der Vereinsarbeit Schrambergs und der Region. Die Kompetenz der Lehrkräfte sowohl in der Breitenarbeit als auch in der gezielten Förderung talentierter junger Menschen spiegelt sich in den zahlreichen Kooperationen, Konzerten und beim alljährlich stattfindenden Wettbewerb "Jugend musiziert" wieder. Am 1. Oktober startet wieder der neue Unterricht. Insbesondere im Bereich Gitarre sind noch Kapazitäten vorhanden. Interessierte Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene können sich noch kurzfristig anmelden. Telefon: 07422/2 34 37 oder online unter www.musikschule-schramberg.de