Schramberg Die kürzere und knackige Umzugsstrecke hat sich bewährt

Wieder mehr Nachwuchs auf der Narrenbühne

Die kürzere und knackige Umzugsstrecke am Fasnetssonntag bewähre sich besonders in der Gartenstraße, in der Narrentreffen-Stimmung pur geherrscht habe, resümierte der Präsident zufrieden.

Säckelmeisterin Sonja Weißer präsentierte den Mitgliedern zur Freude einen Kassenbericht mit tiefschwarzen Zahlen, womit sich das Jubiläumsjahr 2015 trotz hoher Ausgaben für Investitionen in Musik-Uniformen, Busfahrten und Straßenfasnet lohnte.

Bei den Neuwahlen wurden die Elferräte Sonja Baier, Sonja Weißer und Sascha Bopp in ihrer Funktion bestätigt. Ulrich Schäfer stellte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Für ihn rückte Thomas Weigle ins Gremium. Da Schäfer gleichzeitig stellvertretender Zunftpräsident war, wurde Sonja Baier zu seiner Nachfolgerin gewählt. Sie ist zudem Programmchefin für den Zunftball und Bürgerball.

Auch beim Hanselgilde-Ausschuss gab es personelle Veränderungen. Ralph Herzog bat ebenfalls aus beruflichen Gründen um eine Ablösung. Seinen Posten übernahm Denise Maier. Herzog bleibt "Verbindungsoffizier" zwischen Zunft und Athletenverein an den fasnetlichen Hallen- und Hüttentagen. Marianne Dierberger, Sascha Bopp und Rainer Hils als stellvertretender Gildemeister machen noch zwei Jahre weiter. Ebenso Kassiererin Sonja Weißer.

Nach zehnjähriger Tätigkeit als Gildemeister sah auch Sascha Bopp die Zeit reif für einen Wechsel. Er wurde von Thomas Weigle beerbt. Wie Präsident Hape Marte verriet, habe Bopp in der Gildemeisterhistorie am längsten amtiert. Von Anfang an sei er wie sein Vorgänger Udo Kern in der Vorfasnetzeit in den Grundschulen unterwegs gewesen, um Narrenkleider und die Geschichte der Zunft den Kindern zu vermitteln, hob Marte hervor. Nach überstandenem längerem Applaus zog Bopp ein positives Resümee. Er habe in all der Zeit eine gute Zusammenarbeit erfahren und werde seinen Nachfolger unterstützen, sicherte Bopp zu.

Vorausblickend wies der Präsident auf die Weihnachtsfeier morgen, Samstag, 26. November, im Vereinslokal "Paradies" und den Besuch des Weihnachtsmarkts von Kleider-Fischer in Schweighausen am 3. Dezember hin. Abfahrt an der Festhalle ist um 13 Uhr, der Fahrpreis beträgt zehn Euro. Das traditionelle Abstauben am Dreikönigstag (6. Januar) erfolgt nach mehrjähriger Pause wieder im Gasthaus Hasen.