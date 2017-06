Schramberg Die ganze Farbenpracht Afrikas

Im Moment kann man sich über das Projekt für Frauen und Mädchen in Douala/Kamerun informieren. Die Stiftung "Dr. Eder und Mollè" wird seit dem Jahr 2010 vom Offenen Missionskreis Waldmössingen unterstützt und gefördert.

Die traurige Geschichte einer jungen Frau mache deutlich, wie die Arbeit der Stiftung aussieht, heißt es in einer Mitteilung: Konji ist 17 Jahre alt und irrt mit ihren Habseligkeiten des Nachts durch die Gassen der Metropole Douala, um eine Unterkunft zu finden. Seit ihrer Geburt wird sie von Oma zu Tanten und zu sogenannten Onkels weitergereicht, führt ein Aschenputtel-Dasein und wird oft sexuell ausgenutzt. Alles, was sie will, ist, in eine Schule zu gehen.

Doch da ist keine Menschenseele, die sich um ihr Dasein kümmert. Eben wurde sie hinausgeworfen, weil sie es wagte, eine entfernte Verwandte, die sie immerhin drei Jahre aufgenommen hatte, an das versprochene Schulgeld zu erinnern. Eine Freundin vermittelt sie an den nächsten Freier. So landet sie auf dem Strich. Sie kam mit 17 Jahren in eines der drei Sozialzentren der Stiftung und war die ersten Monate hoch traumatisiert. In diesem Zentrum, "Hupjefi" genannt, gab es zum ersten Mal in ihrem Leben eine Bezugsperson, Hoffnung und ein wachsendes Selbstwertgefühl.