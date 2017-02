Schramberg Die Fertigungsfläche in Sulgen demnächst verdoppelt

Geschäftsführer Klaus Wallmeroth begrüßt die 100 geladenen Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Thomas Herzog und Wirtschaftsförderer Manfred Jungbeck. Auch Herzog richtete ein Grußwort an die Gäste. Er freue sich über die regen Bautätigkeiten bei Trumpf Laser und die gute Zusammenarbeit zwischen dem Laserhersteller und der Stadt.

Als Nutzer des neuen Gebäudes sprach Eugen Göller, Werkleiter bei der Trumpf Laser GmbH, allen am Bau beteiligten Parteien seinen Dank aus: Das Bauvorhaben läuft bisher nach Plan und wir sind optimistisch Ende 2017 die Laserproduktion im neuen Gebäudeteil aufnehmen zu können." 12 000 Quadratmeter umfasst der vom Berliner Architekturbüro Barkow Leibinger geplante Erweiterungsbau. Damit verdoppelt sich die Fläche des Produktionsgebäudes in der Aichhalder Straße annähernd und bietet zukünftig Platz für alle Produktionsabteilungen. Dies sei bereits die dritte Erweiterung, die das 1989 gebaute Grundgebäude erfährt, so Göller. Ein weiterer großer Bauabschnitt wurde im Jahr 2000 realisiert und im Jahr 2014 der Warenausgang deutlich erweitert.

Dies spiegelt das stetige Wachstum der letzten Jahre wider: der Umsatz konnte seit dem Jahr 2000 vervierfacht werden und die Mitarbeiterzahl verdreifacht. Auch in Zukunft erwartet der Laserhersteller eine steigende Nachfrage nach Lasern für die Materialbearbeitung.  Das Hochtechnologieunternehmen Trumpf bietet Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Lasertechnik und Elektronik. Die digitale Vernetzung der fertigenden Industrie wird durch Beratung, Plattform- und Softwareangebote gefördert. Trumpf ist Technologie- und Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und bei industriellen Lasern. 2015/16 erwirtschaftete das Unternehmen mit weltweit über 11 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,81 Milliarden Euro.