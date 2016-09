Schramberg Die Erde positiv mitgestalten

Hauptanliegen von Geisen war es, die Schöpfungserzählung der "Genesis" im Alten Testament in Beziehung zu den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften zusetzen. So gebe es heute sehr differenzierte Erkenntnisse in der Physik, die unsere traditionelle Vorstellung von Materie in Frage stellen. Die ursprünglichen Bausteine der Welt seien nur zu einem kleinen Teil Materieteile im traditionellen Sinne, sondern Energieprozesse.

Angesichts solcher Erkenntnisse sei die Darstellung in der "Genesis" für viele Menschen schwer nachzuvollziehen. Dies geschehe dann, wenn man die biblische Erzählung über die Entstehung der Schöpfung als konkurrierend zur Darstellung der Naturwissenschaften sehe.

Auch wenn die modernen Naturwissenschaften in der Erklärung von Leben sehr weit vorangekommen seien, so hätten sie aber bis heute keine Antwort auf die Frage, wer oder was diese grundlegenden Lebensprozesse initiiert habe, so Geisen. Er gehe davon aus, dass Gott über die Naturgesetze Mutationen und Selektion frei entwickeln lasse und so in allem das Geschehen vorantreibe. So könne die Welt und das Leben die Gestalt annehmen, zu der Gott sie führen möchte.