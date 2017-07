Schramberg. Die SG Schramberg bietet unter Leitung von Claudia Müller am Freitag, 14. Juli und am 28. Juli zwei Schnuppertermine für den Kurs FunTone-Cardio, jeweils von 19.45 bis 20.45 Uhr in der Josef-Häberle-Halle in Sulgen, an. FunTone ist ein freies, mehrgelenkiges, multidimensionales Training. Dabei werden Bewegungsabläufe geübt, statt einzelne Muskelgruppen trainiert. In verschiedenen 45- Sekunden-Intervallen werden alle Muskelketten im Körper beansprucht. Zusätzlich zur Kraft und Ausdauer werden auch Koordination, Schnellkraft, Stabilität und Beweglichkeit trainiert. Beim FunTone-Cardio steht das Ausdauertraining im Vordergrund. Durch einfache Schrittkombinationen am Step erhöht sich die Herzfrequenz spielerisch und der Kalorienverbrauch steigt, erklärt die Kursleiterin. Männer, Frauen und Jugendliche ab 14 Jahren können teilnehmen. Der neue Kurs beginnt nach den Sommerferien. Genaue Trainingszeiten werden bekannt gegeben. Erforderlich sind Gymnastik- oder Sportbekleidung und feste Turnschuhe. Anmeldungen ab sofort bei Claudia Müller unter Telefon 07422/80 62.