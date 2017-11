Schramberg-Sulgen. Zum großen Frauenfrühstück am Dienstag 14. November, von 9 bis 11 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Sulgen jede Frau in den Gemeindesaal Wittumweg 19, ein. Als Referentin wird Beratungspsychologin Isabel Stosius zum Thema "Einsamkeit verstehen und bewältigen" Impulse geben. Kann der christliche Glaube eine Hilfe bei der Bewältigung von Einsamkeit, an der gelitten wird, sein? Nach einem Frühstücksbuffet und Zeit für private Gespräche wird Stosius die Zuhörerinnen auf den Weg mitnehmen, ihre Lebenssituation einzuordnen und Möglichkeiten der Bewältigung zu finden. Es gibt wieder eine Kleinkinderspielecke und einen großen Büchertisch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.