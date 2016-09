Schramberg Die Angst bucht ein bisschen mit

Kreuzfahrten gefragt

Während die Türkei oder Ägypten immer beliebte Urlaubsziele waren, weichen viele Schramberger nun zum Beispiel auf Kreuzfahrten aus, nicht zuletzt weil sie sich dort sicherer fühlen als auf dem Festland. "Viele ehemalige Ägypten-Urlauber verbringen ihren Urlaub aufgrund der beunruhigenden Vorkommnisse nun gerne beispielsweise auf den Kanaren", schildert Dahl weiter.

Dies kann Melanie Mundweiler-Happle vom Reisebüro Maurer nur bestätigen. "Spanische Inselgruppen wie die Balearen oder Kanaren sind momentan sehr angesagt". Außerdem habe sie im Jahr 2016 sehr viele Buchungen für Nordeuropa wie Norwegen oder die Vulkaninsel Island entgegengenommen.

Busreisen rückläufig

Ebenfalls sehr beliebt auf der Suche nach dem passenden Urlaubsziel sind in der Talstadt Autoreisen nach Italien oder Kroatien, wobei mit Sicherheit auch der diesjährige von Unwettern geprägte deutsche Sommerbeginn eine wichtige Rolle gespielt hat. "Immer weniger Schramberger greifen allerdings auf lange Busreisen zurück, bevorzugt werden hierbei Tagestrips innerhalb Deutschlands", fügt Mundweiler-Happle hinzu. In Bezug auf ihren erholsamen Urlaub wollen die Talstädter also keine Abstriche machen.

Bei guter Zusammenarbeit von Urlauber und Reisebüro, was die Flexibilität und die geboten Alternativen betrifft, steht den Schramberger Reisenden demzufolge nichts im Wege. So wurden die sonnigen Urlaubsposter an den Wänden für viele in diesem Jahr bereits Realität. Wenn nicht, bietet das Urlaubsgebiet vor der Haustür – der Schwarzwald – ebenfalls sehr viele schöne Ecken.