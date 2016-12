Schramberg Deutschlands bester Steinmetz

Schramberg. Der beste Steinmetz und die beste Bäckerei-Fachverkäuferin Deutschlands kommen aus dem Kammerbezirk: Beim Bundeswettbewerb "Profis leisten was", kurz PLW, haben Aaron Weisser aus Schramberg (Rolf Weisser GmbH, Schramberg) und Stephanie Lang aus Tuttlingen bewiesen, dass sie ihr Handwerk beherrschen.

Am Wochenende wurden sie im Rahmen der Schlussfeier in Münster mit weiteren zweiten und dritten Preisträgern ausgezeichnet. Mit dem dritten Platz sicherten sich auch Brauer Simon Korherr aus Villingen-Schwenningen und Sattler Marco Benz, der in St. Georgen arbeitet, einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, freute sich mit den Nachwuchstalenten. "Das ist ein schöner Erfolg, über den sich die Sieger freuen können", sagte er. Die Bundessieger hätten nicht nur ihr Können bewiesen, sondern hätten auch gezeigt, welches Potenzial in einer Handwerksausbildung stecke. "Die duale Ausbildung bietet nach wie vor eine solide und zukunftsgewandte Perspektive im Berufsleben", so Reiner.