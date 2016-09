Schramberg Der Schulbetrieb läuft wieder an

Die übrigen Klassen und die Gruppen der Jahrgangsstufe 12 erfahren ihre Klassenräume durch einen Aushang an den Eingangstüren und haben zunächst zwei Verfügungsstunden und dann Unterricht nach Stundenplan. Bereits in der Woche vor Unterrichtsbeginn ist das Gymnasium täglich zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet. In dieser Zeit werden Formulare zum Kauf von Lehrbüchern nach dem Bonussystem oder noch nicht abgeholte Schülerfahrkarten im Sekretariat bereit gehalten.

Wie bisher nimmt die Mensa ab dem ersten Schultag ihren Betrieb auf und wird für die Schüler aller Klassenstufen an Schultagen von Montag bis Donnerstag Essen anbieten. Das Essen muss jeweils bis Sonntag, 20 Uhr, über das Internet bestellt werden. Spätestens ab Donnerstag, 8. September, wird auf der Homepage des Gymnasiums (www.gymnasium-schramberg.de) nach Möglichkeit über Nachmittagsunterricht in der ersten Unterrichtswoche informiert. Für Dienstag bis Donnerstag der ersten Unterrichtswoche kann ausnahmsweise auch noch am ersten Schultag im Mensabüro bestellt werden.

Ab Montag, 12. September, beginnt die Ganztags- oder Hausaufgabenbetreuung. An diesen Angeboten interessierte Eltern von Schülern der Klassenstufen 5 bis 7 sollen, falls noch nicht geschehen, ihr Kind umgehend dafür anmelden. Anmeldeformulare sind im Sekretariat des Gymnasiums erhältlich. Auch ohne verbindliche Anmeldung ist in den ersten Wochen des Schuljahrs ein "Schnupperbesuch" der Ganztagsbetreuung möglich.