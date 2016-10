Schramberg Der Schmerz als Warnsignal

Schmerzen sind ein wichtiges Warnsignal unseres Körpers. Manchmal können Schmerzen unerträglich stark sein oder sogar auftreten, ohne dass eine erklärbare Ursache hierfür gefunden werden kann. Der Mensch ist "krank vor Schmerz". Manchmal aber wird der Schmerz zum eigenständigen Problem: wenn seine Warnfunktion erledigt ist, wird er zur überflüssigen Qual.

Spezielle Kenntnisse bei "Schmerzgedächtnis"

Spätestens dann ist es Zeit ihn zu behandeln, zu mildern und wenn möglich ganz zu beseitigen. Ein anhaltender, starker Schmerz kann sich sogar sozusagen ins Gehirn "einbrennen" und er besteht über seine eigentliche Aufgabe der Information hinaus fort. Man nennt dies das "Schmerzgedächtnis", erläutert die KVBW in ihrer Mitteilung. Spätestens dann ist es notwendig ihn zu bekämpfen, sonst würde er zur chronischen Qual und zur eigenständigen Krankheit. Eine solche Schmerzkrankheit bedarf oft spezieller Kenntnisse und Maßnahmen um sie zu bekämpfen. Im Anschluss an den Vortrag können dem Referenten Fragen gestellt werden. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßig vier. Referent ist Richard Kuhnhäuser, Facharzt für Anästhesiologie und Schmerztherapie, und Oberarzt in der Helios Klinik Rottweil.