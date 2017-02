Schramberg Der Samstag gehört ganz dem Narrensamen

Am Fasnetsmontag treffen sich die Narren bereits um 9 Uhr im Gasthaus Kreuz und lassen den alten Brauch der Haus- und Straßenfasnet aufleben, der mit dem Betzeitläuten am Abend endet. Gefeiert wird aber weiter in Gasthäusern und Besenwirtschaften.

Am Fasnetsdienstag wird die Haus- und Straßenfasnet fortgesetzt. Die Narren treffen sich um 9.30 Uhr im Gasthaus Rössle. Zur Schlachtplatte lädt die Feuerwehr ins Gerätehaus ein. Nachmittags öffnet dort auch noch die Kaffeestube, ehe um 18.30 Uhr bei der Ortsverwaltung unter lautem Wehklagen die Fasnet verbrannt wird. Elferrat und Gilde geben am Aschermittwoch den Rathausschlüssel zurück und nach dem Aufräumen in der Kastellhalle trifft man sich zum Hering- und Schneckenessen im Sportheim.