Schramberg Der rote Teppich wartet auf Arno Haas

Schramberg. Mit dem Grammy ausgezeichnet werden Künstler wie Sänger, Instrumentalisten, Musiker, Komponisten, Produktionsleiter und Tontechniker. Der Preis in Form einer Grammophonskulptur wird in verschiedenen Kategorien vergeben. Aus der Vorschlagsliste, werden traditionell am 6. Dezember 2016 die fünf Nominierten in den einzelnen Kategorien bekannt gegeben.

Arno Haas wurde mit seiner CD "Back To You" im sogenannten "First Round Ballot" in acht Kategorien ausgewählt und zur Nominierung für den Grammy-Awards 2017 vorgeschlagen.

Fast schon selbstverständlich ist die Auswahl in der Kategorie um die "Best Pop Solo Performance", da der von Arno Haas komponierte Song "Lucky Chance" mit dem bereits siebenfach ausgezeichneten Grammy-Gewinner Al Jarreau aufgenommen wurde. Darüber hinaus ist "Lucky Chance" sowohl als "Song of The Year" als auch in der Kategorie "Best Arrangement, Instruments and Vocals" positioniert. Überraschender und damit umso erfreulicher ist die Auswahl in weiteren Kategorien, die speziell das Talent und das enorme Können von Arno Haas als Musiker und Komponist insgesamt betreffen: Dem Song "Back To You" sowie der gesamten CD gelang der Sprung in die Vorauswahl als beste instrumentale Komposition, beziehungsweise als bestes zeitgenössisches Instrumental-Album. Die Position und das Standing des Saxofonisten Arno Haas werden insbesondere in der Vornominierung für das am besten improvisierte Jazz Solo ("Best Improvised Jazz Solo") im Song "Creepin’ Shadows" deutlich.