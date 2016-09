Schramberg Der Pokal wandert nach Lachen

Schramberg/Lachen. Ein Jahr nach dem großen Jubiläum "50 Jahre Partnerschaft zwischen der Sges Schramberg und dem SV Lachen" wurden die Schramberger Schützen am Samstag zum Freundschaftstreffen in die Schweiz eingeladen. Mit einer herzlichen Begrüßung durch Vizepräsident Toni Hauser, wurde die 24-köpfige Truppe aus Schramberg begrüßt. Wie es sich für einen Schützenverein gehört, wurden ebenfalls Freundschaftswettkämpfe ausgetragen. Höhepunkt des Tages war der Besuch des 300 Meter Schießstandes in Altendorf. Geschossen wurden je zehn Schuss mit dem Sturmgewehr 90 und dem Sturmgewehr 57. Für alle nicht Schießbegeisterten wurde eine idyllische Schifffahrt auf dem Zürcher See organisiert. Abschließend traf man sich in Lachen, wo die Sieger der einzelnen Wettkampfdisziplinen geehrt wurden.