Schramberg Der MGV "1872" hat jetzt seinen eigenen Proberaum

Für den verhinderten Listenführer Georg Kunz berichtete Ulrike Quade von 36 Proben des Männerchors und einer Beteiligung von 77 Prozent. Die eifrigsten Probenbesucher waren Paul Mayer mit zwei Fehlproben vor Lothar Mayer und Thomas Kimmich mit jeweils drei. Listenführerin Jasmin Scharnefski nannte 29 Proben des Pop-Chors und eine Beteiligung von lediglich 66 Prozent. Bärbel Fehrenbacher und Manfred Seckinger fehlten lediglich einmal.

Im finanziellen Bereich zeichnete sich ein kleiner Gewinn ab und Kassenrevisor Manfred Kläger meinte Kassierer Gerhard Urban habe im abgelaufenen Jahr erstmals mehr Belege auf der Einnahmen-, als auf der Ausgabenseite zu verbuchen gehabt.

Senior Franz Hug fand es erstaunlich, wie es Chorleiterin Eberhardt immer wieder verstehe, sich bei "so viel Männer" durchzusetzen. Die Leistung des Pop-Chors sei beeindruckend und er sei auf dem besten Weg, sich in den Männerchor zu integrieren. "Der gesamte Vorstand verdient Lob und Anerkennung", resümierte Hug. So wunderte es nicht, dass alle Amtsinhaber weitermachen. Dies sind Ulrike Quade in der Doppelspitze mit Manfred Seckinger als Vorsitzende, Gerhard Urban als Kassierer, Moni Brüstle und Manfred Kläger als Kassenprüfer sowie Bärbel Fehrenbacher und Katharina Quade als Ausschussmitglieder.

Bei der Vorschau kristallisierten sich das 40-jährige Priester-Jubiläum von Chormitglied Anton Cingia am Sonntag, 26. März, das Sommerfest auf dem Schulhof am Sonntag, 18. Juni und das Konzert des Pop-Chors zusammen mit dem Popchor Winzeln am Sonntag, 22. Oktober im Gemeindehaus heraus. Senior Oskar Haberstroh regte an, künftig beim Weihnachtsdorf einige Adventslieder vorzutragen. "Dann aber nur an unserem Stand", warf Ansgar Fehrenbacher ein.