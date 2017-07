Schramberg "Der Lachs soll wieder in die Kinzig wandern können"

Böschung wird zuwachsen

Zufrieden zeigte sich Pröbstle hingegen über die Finanzierung. Die Maßnahme sei im vergangenen Spätherbst ausgeschrieben worden, der billigste Bieter habe den Zuschlag erhalten. Die Gesamtkosten von 238 000 Euro werden mit 85 Prozent vom Land bezuschusst – allein die restlichen 15 Prozent zählten als reguläre "Unterhaltungskosten" und seien nicht zuschussfähig.

Das sorgte bei Gemeinderat Johannes Grimm (CDU) für Stirnrunzeln. "Was hätte es uns gekostet, wenn wir nicht renaturiert hätten", wollte er wissen. Dies konnte Pröbstle zwar nicht genau beantworten, jedoch betonte er, dass der alleinige Unterhalt des Baches die Stadt wesentlich teuerer gekommen wäre als die Maßnahme. Zu den nicht zuschussfähigen Posten zähle nämlich auch der Hang an der Kirnbacher Mühle, der nicht mehr sicher gewesen sei und daher gestützt werden musste.

"Wenn wir nicht renaturiert hätten, hätten wir ihn trotzdem umbauen müssen – und zwar ohne Zuschuss", sagte Pröbstle. "Das wäre viel teurer geworden", war er sicher. Auch an den restlichen Bauabschnitten werden die Seiten des Baches nun von rund 12 000 Weidenhölzern und Büschen flaniert, in einigen Jahren sollen dort drei Meter hohe Bäume wachsen. "Der Bach wird komplett zuwachsen", versprach Pröbstle. "Das schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist ein Hochwasser", erklärte er.

Deswegen sei viel Wert darauf gelegt worden, den Bach hochwasserfest zu gestalten. Unter anderem werden die verbauten Steine durch kleinere Steine befestigt, Gehölz, Laub und Zweige sollen die Böschung schützen – und die Wanderungsfähigkeit der Lebewesen: "Der Lachs soll wieder von der Nordsee in die Kinzig wandern können."