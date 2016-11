Schramberg Der Ideenspeicher ist immer noch voll

Der Bericht über die Landesregionaltagung des Kreisseniorenrats Konstanz mit seiner "Denkfabrik" sowie die Ergebnisse des Landesseniorenrats zu den Themen Gesundheit, Mobilität, Demografie/Kommunen, Wohnen und Ehrenamt machte deutlich, wie sehr sich die Themen auch in Schramberg gleichen und welch immenses Potenzial in der ehrenamtlichen Arbeit und im umfangreichen Wissen und der Erfahrung der Senioren steckt.

"Das neue Bild des Alters" lautete das Motto des Kreisseniorentags am 8. Oktober in der Klosterkirche in Oberndorf, bei dem auch das SEFO präsent war. "In den Kommunen entscheidet es sich, ob sich ältere Menschen in ihrem Lebensumfeld zuhause wohlfühlen." (Schrambergs Kreisseniorenrat Winfried Halusa) Aktive Seniorenpolitik müsse aber gemeinsam mit älteren Menschen gestaltet werden, war die Quintessenz der Veranstaltung.

Den Berichten folgte die Vorstellung von zwei neuen Projekten, die noch 2016 vom SEFO gestartet werden: "Barrierefreies Schramberg" und "Vorsorgemappe". Einiges habe sich zur Barrierefreiheit in Schramberg erfolgreich bewegt. Nicht umsonst befinde man sich im Vorfeld der Landesuntersuchung.

Die Ergebnisse der Bürgerbefragungen zeigten aber noch deutlich weiteren Handlungsbedarf in der Stadt. Mit einer schwerpunktmäßigen Analyse wolle das SEFO das Thema jetzt angehen. Neben den Zusagen einer Reihe sozialrelevanter Einrichtungen werden aber interessierte Helfer aller Altersstufen gesucht, die bei Ortsbegehungen aktiv mitmachen.

Viele Länder, Städte und Gemeinden besitzen sie schon, die Vorsorgemappe. Auch der Kreisseniorenrat hat sich das Thema auf die Fahne geschrieben. Die Themen hierzu im Seniorentreff und zum Thema "Hospiz" hätten detaillierten Informationsbedarf angezeigt. Das SEFO wolle also keine neue, zusätzliche Mappe erfinden, sondern diese ergänzenden Fragestellungen beantworten, betonten dessen Sprecher.

In der Diskussion unter dem Motto "Was interessiert uns weiterhin?" sind die Themen Gesundheit, Bürgerhaus, Einbindung der Migranten/Fremdsprachen, Ansprechpersonen im Rathaus, aber auch Kreisseniorenplan und Einbindung/Aktivierung der über 6000 Senioren 60+ in der Stadt vorrangig. Der Ideenspeicher sei also nach wie vor immer noch voll, schloss Kohlhase. Neue Mitstreiter zu diesem Themen sind immer willkommen.