Schramberg Der eine lenkt die Verkäuferin ab, der andere packt ein

Zunächst betrat der größere der beiden Täter das Geschäft und lenkte die Mitarbeiterin ab. Dabei stellte er sich der Frau so in den Weg, dass er ihr mit seiner großen und kräftigen Gestalt die Sicht in Richtung Eingang nahm. Während der Mann die Mitarbeiterin weiter in ein Gespräch verwickelte und Kaufinteresse vortäuschte, entwendete der zweite Täter, der kurz nach dem ersten das Geschäft betrat, die Schmuckgegenstände. Er verstaute sie vermutlich in einem Rucksack mit Karo-Muster.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der eine ist circa 185 Zentimeter groß, hat eine athletisch-kräftige Statur, ein rundes Gesicht, einen Drei-Tage-Bart und schwarze kurze Haare. Er trug ein dunkles Sweat-Shirt, eine dunkle Jogginghose, Turnschuhe und eine rot-schwarze Base-Cap.

Täterbeschreibung