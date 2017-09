Schramberg Der Ehrenbrief geht an Uli King

Schramberg. Vorsitzender Ralf Rückert freute sich, motivierte Sportler und Trainer ehren zu können. Sie nutzten die von Vereinen oder der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellten Sportstätten für ihr Training.

Auch in den nächsten Jahren werde in weitere Sportstätten investiert, wie die Luftgewehrhalle der Schützengesellschaft, der Sportlertreff des SV Sulgen, das Freibad und bald die Turn- und Festhalle in Tennenbronn.

Dank für Zusammenarbeit