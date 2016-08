Schramberg Tausende feiern auf dem Metalacker in Tennenbronn

Der Name kündigt kompromisslose Musik mit knallhartem Metal an, aber auf dem grünen Acker in der Arena "am Trombe" lebte eine bunte Vielfalt auf. Vor der Bühne war eine Menge in Bewegung, riss zum Beweis ihrer Feierstimmung die Arme in die Höhe, im ansteigenden Mittelfeld am Hang saßen die Zuhörer im Grünen, nippten entspannt an ihren Bechern, und ganz oben standen die Besucher in Gruppen in lautstarkem Gespräch. Über allem dröhnte die Musik von den wechselnden Gruppen, mal im Rock’n’Roll beim Trio Nitrogods oder mit unterhaltsamen Metal mit Weisheiten "Wer hoch steigt, fällt tief" bei Black Abyss, die kurzfristig eingesprungen waren.

Power-Metal von Brainstorm aus Stuttgart

Dann schlug aber eine Band mit Frauenstimme die härtere Gangart ein: "Mit Krawall gestern und heute" setzte Deadlock die "Smalltown Boys" nicht nur aus dem kleinen Tennenbronn in Bewegung. Das Röhren riss sicher die letzten "Dead City Sleepers" von der Isomatte vorm Zelt auf dem Campingplatz.