Schramberg "Den Grüffelo gibt’s doch gar nicht"

In der dritten Klasse von Barbara Baldauf wurden kleine Grüffelo-Bücher aus einem "soo großen Papier" gebastelt und bunt bemalt. Zwei Mädchen hatten ihre eigene Fortsetzung der Gesichte geschrieben: in der einen verliebte sich das Grüffelo, in der anderen traf es seine alte Freundin Grüffeline wieder.