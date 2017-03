Schramberg Demokratie soll aufleben

Schramberg. Morgen, Freitag, 10. März, findet um 19 Uhr in den Jugendräumen des Marienheims in der Schramberger Innenstadt das Pilottreffen zu einer neuen Veranstaltungsreihe statt. Ziel von "Make Demokratie Great Again" ist es, das ungezwungene, aufgeschlossene und konstruktive politische Gespräch unter jungen und jung gebliebenen Leuten wieder aufleben zu lassen. Auch, wer nur kurz oder später vorbeischauen möchte, ist herzlich eingeladen. In entspannter Atmosphäre am Tischkicker oder auf den Sofas möchten sich die Organisatoren ein erstes Bild von den Interessen der Besucher machen. Darauf aufbauend sollen passende Veranstaltungen wie beispielsweise Kurzvorträge oder Dokumentarfilmvorführungen mit anschließenden Diskussionsrunden folgen. Der Eintritt ist frei. Getränke und Knabberzeug gibt es vor Ort. Weitere Informationen sind der gleichnamigen Facebook-Seite zu entnehmen.