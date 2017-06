Schramberg-Sulgen. An einem Mitsubishi, der in der Eckenhofstraße abgestellt war, ist in der Nacht zum Sonntag der vordere linke Kotflügel beschädigt worden. Wie es zu der Delle mit einem kleinem Riss kam, ist nicht bekannt. Der Wagen stand vor der Zufahrt zu Haus Nummer 33. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro. Die Polizei in Schramberg sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07422/27 01-0.