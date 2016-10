Schramberg Das Rad dreht sich – aber der Hamster ist tot

Aber die Stuttgarterin scheute sich nicht, auch ernste Themen anzusprechen: Die miserable Weltpolitik fasste sie gekonnt in einem Satz zusammen: "Das Rad dreht sich, aber der Hamster ist tot." Zu Zeiten von Erdogan, Putin und Trump könne sich niemand seiner Sache sicher sein. Sie wünscht sich eine Empathie-App, statt der Fitnessanwendung, die ihre Kalorien zählt.

Mehr Einfühlungsvermögen müsse unsere Gesellschaft zeigen, nicht den Drang 24 Stunden auf das Handydisplay zu starren. Was früher noch persönliche Gespräche waren, sind heute Emojis.

Doch der Spaß kam in der Majolika nicht zu kurz: Besonders die Geschichten ihrer längst beendeten Ehe oder die Erzählungen zu Diätversuchen lösten Heiterkeit im gutbesuchten Subiaco aus. Patrizia Moresco ermahnte, das Leben auf der Überholspur sei nicht gut. Während Leistung zum elften Gebot geworden sei, kämen private Interessen oder die Fähigkeit, etwas zu genießen, viel zu kurz. Man lebt ja schließlich nur einmal. Ein Aufruf an die Damen: "Gönnt euch mal was! Und denkt dabei immer an die Mädels, die auf der Titanic die Desertkarte abgelehnt haben." Moresco schaffte den Spagat zwischen Themen wie Datenschutz, dem Rechtsdrall der Politik und der auf Höchstleistung getrimmten Gesellschaft. Ihr Weckruf: Einfach mal loslassen. Das Leben genießen. Und ja nicht bei allem mitmachen, nur weil es die anderen auch tun.