Schramberg Das Leitbild zur Stadtentwicklung

Herr Herzog, wird sich Schramberg um die "Landesgartenschau" oder die kleinere Variante "bewerben? Sofern der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 16. November zustimmt, bewirbt sich Schramberg für eine Landesgartenschau. Das Bewerbungskonzept, das als Fortschreibung aus dem Stadtentwicklungsprogramm STEP 2020+ zu verstehen ist, benötigt das größere Instrument einer Landesgartenschau. Sie wäre ein wichtiger Baustein zur Gesamtaufwertung unserer Stadt. Damit werden wir auch den starken, innovativen Industriestandort Schramberg, der für den ganzen Landkreis von großer Bedeutung ist, nachhaltig stärken.

Am Montag hat jetzt nach Rottweil auch der Gemeinderat von Tuttlingen beschlossen, dass die Stadt sich für die Landesgartenschau bewerben soll. Mindert das die Chancen für Schramberg nicht erheblich, wenn sich gleich drei Städte der Region bewerben ? Nein. Im Landesprogramm "Natur in Stadt und Land" sind aktuell Bewerbungen für drei Landesgartenschautermine (2026, 2028 und 2030) und zwei Gartenschautermine 2027 und 2029 möglich. Hierbei bewerben sich erfahrungsgemäß jeweils 20-25 Städte aus ganz Baden-Württemberg. Schramberg muss sich in diesem Gesamtfeld der Mitbewerber behaupten und deshalb auch die eigenen Stärken und Alleinstellungsmerkmale für die Bewerbung selbstbewusst herausarbeiten.

Gibt es schon grobe Kostenschätzungen, falls Schramberg den Zuschlag bekäme? Derzeit werden die Bewerbungsunterlagen zusammengestellt. Eine erste Übersicht zu den Planungskosten und Projektkosten wird am 16. November dem Gemeinderat vorgestellt.