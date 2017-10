Schramberg Das Leben auf ungewöhnliche Art in den Griff bekommen

Doch dann wendete sich das Blatt! Oma Paulette fand ein Päckchen Haschisch im Müll und erfuhr zufällig von ihrem ungeliebten "schwarzen" Schwiegersohn (Hans-Jürgen Helsig), der bei der Polizei ist, dass ein junger Drogendealer im Revier gesucht wird. Sie hörte von den ungeheuren Preisen für illegale Drogen und beschloss, auf raffiniert naive Weise, sich im Drogenhandel zu betätigen, indem sie den Dealern den "Fund" zurückgibt.

Ihr Deal gelingt, der Drogenhändler Vito (Johannes Pfeifer) glaubt mit der "alten Oma" ein gutes Geschäft zu machen. Stets mit ihrer roten Einkaufstasche, in der sie offiziell nur Gemüse aus den Abfällen sammelt, zog sie dann erfolgreich durchs (Publikums-) Revier.

Doch wieder ein Zufall: der enttäuschte Enkel Léo (Sandrino Herrklotsch) wollte der Oma einen Streich spielen und bröselte heimlich etwas von dem "braunen Zeug" aus der Schublade in den Kuchenteig.

Die Wirkung des Kuchens war durchschlagend bei den beiden Rommé-Freundinnen Renée (Anne Stegmann) und Lucienne (Renate Koehler), sie schwebten im Drogenrausch. Herrliche Szene, wie zwei alte Jungfern wieder unfreiwillig jung wurden und Paulette begriff, dass mit diesem neuen "Rezept" eine Geschäftsidee geboren wurde. Wer misstraut schon einer alten Frau, die "Selbstgebackenes" verkauft ?

Nur die beiden Kleindealer Rachid (Michael Stark) und Idriss (Konstantin Gerlach) waren mit dieser Konkurrenz im Revier gar nicht einverstanden, die "Alte" verdirbt ihnen das Geschäft, da diese es viel besser beherrscht als die Machomänner (geniale "Balletteinlage" der beiden "Obercoolen" mit Begrüßungsritual!).

Paulette stellte ihre Freundinnen in der "Backstube" ein, sie ließ die Kleinkriminellen für sich arbeiten und erhöhte geschickt ihre Provision beim Drogenverkauf. Paulette wurde reich und selbst der Dauerverehrer Walter (Lutz Bembenneck) profitierte davon.

Doch als Drogen-Boss Taras Paulette zur Kooperation zwingen wollte, indem er ihren Enkel entführen ließ, wurde es ihr zu bunt: Hier musste etwas geschehen. Zusammen beschlossen die "Kuchenbäcker" musikalisch ganz nach Musical-Manier (Christian Auer) ihr neues Glück in Amsterdam zu versuchen.

Die spielerisch amüsante und zugleich sozialkritische Komödie zeigte sich besonders doppelbödig durch das Bühnenbild von Claudia Weinhart : zwei Container am Rande von Paris, am Rande der Gesellschaft. Unmoralisch ist das Handeln mit Drogen zwar schon, aber irgendwie hatte man doch Sympathie für Oma Paulette, die ihr Leben auf ungewöhnliche Art wieder in den Griff bekommt und so der Gesellschaft ein Schnippchen schlägt.