Schramberg Das hätte ihm mancher so nicht zugetraut

Seine haarsträubenden Geschichten garnierte er mit viel Szenenkomik und manchmal waren die Inhalte so irre, dass man am Wahrheitsgehalt zweifelte. Waren sie aber nicht. Das olympische Dorf sei was ganz tolles, jeden Abend finde eine Party mit 7000 jungen Menschen statt. Die einen feierten ihre Medaillen, die anderen soffen aus Frust. Wenn er noch einmal die Möglichkeit einer Olympiateilnahme hätte, dann als Luftpistolenschütze. Deren Wettbewerbe fänden immer am ersten Tag statt. Weil er als Läufer erst am Schluss an der Reihe war, habe er sich meistens in der Mensa rumgetrieben. Vielen sehe man die Sportart nicht an, aber Schwimmer und Judokas erkenne er sofort, und Ringer an den Ohren. Den Sportlern im olympischen Dorf gehe es nicht um Medaillen, sondern um Anstecknadeln, erzählte Baumann zahlreiche Anekdoten, wie er zu seinem reich dekorierten Hut kam. Hin und wieder schweifte der Comedian etwas ab, um Seitenhiebe an Sportfunktionäre und Politiker wie Thomas Bach, Franz Beckenbauer, Thomas de Maizière und Vladimir Putin auszuteilen. Ereignisse, wie der Rodler Fuahea Semi von der Südseeinsel Tonga mit dem Künstlername Bruno Banani einen Start bei den Winterspielen 2014 in Sotschi erzwang und wie Baumann die Mütze eines Mongolen ergaunerte, brachte die Stimmung zum Kochen. Fast wie einst 1992 bei Olympia in Barcelona, als der gebürtige Schwabe aus Blaustein mit einem fantastischen Finale die Konkurrenz im 5000 Meter Lauf überspurtete, legte er im zweiten Abschnitt noch eine Schippe drauf. So zum Beispiel bei der Fragerunde, in der die anfangs im Publikum verteilten Karten ausgewertet wurden.

Als er eine Anekdote aus der Zeit seiner Trainerausbildung in Köln erzählte, fuhr ihm Sulgens Schulleiter Gerhard Nöhre in die Parade: "Was sind schon zwei, drei Kölsch?" Baumann mag Gäste, die bei seinem Programm aktiv mitmachen. "Nicht aber, wenn sie die bessere Pointe haben", räumte er grinsend ein. Zur Strafe musste ihm Nöhre ein Glas Bier besorgen. Kaum Zustimmung erhielt Baumann im Outfit eines Nordic-Walkers als Alternative zum Laufen, "weil‘s Sch... aussieht", wie Peter aus der ersten Reihe befand. Den von Baumann gewünschten Vierzeiler aus dem Publikum, sozusagen als Zugabe, hatte Andrea Kopp aus Hardt gedichtet, den sie selbst auf der Bühne vortragen durfte: "Du machsch’s dir aber eifach mit dem Programm auf dera Fete, mir machet d’Arbet und du kriagsch die Knete".