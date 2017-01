Schramberg Das Geschäft mit der Angst

Deutschland in Aufruhr – jeden Morgen dieselbe Frage: Worüber regen wir uns heute auf? Lutz von Rosenberg-Lipinsky ist "Deutschlands lustigster Seelsorger". Er spricht seinem Publikum Mut zu und gibt ihm Halt. Er stellt die Politik zur Rede und deren Polemik bloß, die die Bevölkerung trostlos in Schrecken versetzen will. Denn Angst ist kein Zustand – es ist eine Methode.