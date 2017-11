Schramberg "Das freundliche Licht des Abends"

Schramberg. Zum Reformationsjubiläum (wir berichteten) sollten Türme und Portale der Kirche in der Stadtmitte in neuem Licht erscheinen. Mit einer privaten Stiftung und mit Spenden konnte die neue Beleuchtung mit energieeffizienten LED-Strahlern installiert werden.

In einer kurzen Ansprache dankte Jonas den Spendern für ihre Großzügigkeit. Beim Klang der Glocken am Vorabend des Reformationstags erstrahlte erstmals das "freundliche Licht des Abends". Als der fast volle Mond aus den Wolken neben den Türmen hervortrat, stimmte die versammelte Gemeinde das Lied "Der Mond ist aufgegangen" von Matthias Claudius an.

Die neue Beleuchtung wird in der Dunkelheit ab sofort die denkmalgeschützte Kirche im Stadtbild Schrambergs besser hervorheben.