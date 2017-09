Schramberg-Tennenbronn. Der DRK-Ortsverein lädt zur Blutspende in der Festhalle in Tennenbronn am Montag, 9. Oktober, von 15.30 bis 20 Uhr ein. Eine Blutspende ist lebensrettend, schreibt das Deutsche Rote Kreuz in einer Pressemitteilung. Es gebe keine künstliche Alternative und helfe bis zu drei Menschen. Gemeinsam Leben retten bedeute, gemeinsam stark sein für die Region, denn jede Spende beim DRK kommt einem Patienten direkt in der eigenen Region zu Gute, heißt es in der Pressemitteilung. Und das sei lebenswichtig. Ohne menschliches Blut sind viele Therapien und Operationen nicht möglich. Dabei gehe es nicht nur um Unfälle. Auch bei Operationen und Therapien sei oft eine Transfusion notwendig. Blutspenden würden beispielsweise einem Krebspatienten helfen, dessen Chemotherapie zu einer vorübergehenden Unterdrückung der körpereigenen Blutbildung führe und der auf lebensrettende Blutübertragungen angewiesen sei. Trotz medizinischem Fortschritt gebe es bisher keine künstliche Alternative zur Blutspende. Dabei könne jede einzelne Blutspende bis zu drei Leben retten, denn aus jeder Vollblutspende entstünden drei Blutpräparate – so erhalte jeder erkrankte Mensch genau die Bestandteile, die er zur Heilung benötige. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher um rege Teilnahme.