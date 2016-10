Schramberg Dankeschön an treue Mitstreiter

Als Vertreter der Kirchengemeinde bedanken sich Martin Rapp und Kirchenpfleger Dieter Ocker bei allen Helfern für ihren unentgeltlichen Einsatz. Mit dem Ziel, die Kirchenmauern zukünftig vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen, wurden in Eigenleistung die Fundamente an den Außenwänden der Kirche freigelegt, isoliert und trockengelegt.

In dem vom Hausschwamm befallenen Treppenhaus wurden die historischen Sandsteinplatten ausgebaut, behandelt und wieder eingebaut. Für die Dachentwässerung mussten neue Leitungen verlegt und an den Kanal angeschlossen werden.

Dieter Ocker berichtete, dass die 200 geleisteten Arbeitsstunden nicht nur eine Ersparnis in Höhe von 8000 Euro brachten, sondern durch einen höheren Zuschuss des Kirchenbezirks auch ein finanzieller Beitrag in Höhe von 2500 Euro geleistet wurde. So konnte der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme in Höhe von 60 000 Euro nicht zuletzt durch die ehrenamtliche Hilfe eingehalten werden.