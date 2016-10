Schramberg Dankbar für über drei Jahrzehnte gemeinsamen Schaffens

Beim Blick auf das Kollegium sehe er einige Lehrkräfte, die den gesamten Weg seit mehr als drei Jahrzehnten mitgegangen seien. Im Vorstand sei es Arnhold Budick gewesen, der die gesamte Zeit zum Wohl der Musikschule aktiv gewesen sei. Hoffmanns Dank richtete sich auch an alle Gremien der Musikschule, die Stadt, Sponsoren und Unterstützer, Zeitung und Vereine, besonders an die Chorgemeinschaft Frohsinn, alle Schüler und Eltern. Nicht vergessen wurden die eigenen Kinder, die so manche Zeit erlebt hätten, in denen der Papa vor Anspannung nicht ansprechbar gewesen sei.

Besonders würdigte Hoffmann sein Lehrerkollegium, das Fachkompetenz mit großem Engagement verbinde. Es sei ihm eine Ehre gewesen, als Schulleiter Teil dieses Kollegiums zu sein. Besonderen Dank, verbunden mit einem Geschenk, sprach er auch der "guten Seele der Musikschule", Gertrud Kasper aus, die über viele Jahre mit ihm die tausend Herausforderungen gemeistert habe.

Spontan verabschiedete sich das ganze Haus mit stehenden Ovationen von dem beliebten und tüchtigen Schulleiter, und das Orchester gab zum Schluss wie zur Bestätigung noch eins drauf.