Schramberg Dank weniger Stress mehr Lebensqualität

Schramberg. Am Dienstag, 21. März, 20 Uhr, lädt die VHS zum Vortrag mit dem Diplomsoziologen Martin Noll im Foyer des Schlosses ein. Mit Stress lösend umzugehen, ist eine der größten Herausforderungen der Zeit, da fast alle Menschen heute Opfer von Stress und seinen negativen Auswirkungen sind. Stress kommt nicht nur von außen, sondern ist eine ganz individuelle Reaktion des Menschen auf bestimmte Einflüsse. Der Vortrag möchte erläutern, wie Stress entsteht, an Beispielen die Funktionsweise des vegetativen Nervensystems im Menschen erklären und Wege aufzeigen, wie man mit sich und seiner Alltagswelt umgehen muss, um sich zu entstressen und damit mehr Lebensqualität zu gewinnen. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu richten. Keine Anmeldung erforderlich, Abendkasse fünf Euro, ermäßigt vier Euro.