Schramberg Dank Trostpreis auf Platz zwei?

Irgendwie hat das beliebte Würfelspiel um die neun Klappen etwas mit dem Schwergewichtsboxen gemeinsam. Dort gab es einst das ungeschriebene Gesetz "They never come back". Mit Rüdiger Haas wurde bei der fünften Auflage im Gasthaus Neue Hoffnung bereits der fünfte Kläpple-König gekürt. Er kam auf 39 Punkte und hatte auf Uhlenberg (31) und Rainer Hils (30) einen deutlichen Vorsprung. Die bisherigen vier Sieger Tobias Pfundstein (26 Punkte), Jürgen Hock (25), Martin Seckinger (24) und Frank Gebele (18) hatten mit der Titelvergabe nichts zu tun und landeten auf den Rängen acht, neun, zwölf und 27.

Den Sonderorden als "Abräumer" (Nackig-Orden) sicherte sich Martin Kläger, der dreimal alle Klappen schloss. Insgesamt gelang es fünf Spielern, mindestens einmal alle Kläpple zu schließen. Als einzige Spielerin konnte Nicole Uhlenberg in einer Runde alle fünf Spiele für sich entscheiden. Nachdem in den vergangenen Jahren die maximalen 42 Startplätze immer besetzt waren, sorgte diesmal die Grippewelle für eine kleine Delle. Von den 44 eingegangenen Anmeldungen musste die Spielleitung um Heinz Henne, Klaus Schuler, Frank Schumacher und Wolfgang Maser acht Teilnehmer krankheitsbedingt wieder streichen. Dennoch wurden in sechs Gruppen und drei Spielrunden erneut über sechs Stunden gewürfelt, taktiert und die Hände gerieben, um das beste Ergebnis herauszuholen. Manchmal hatte dabei auch Glücksgöttin Fortuna ihre Finger im Spiel und ließ manchen Experten hinsichtlich des abrupten Endes erstarren. Die gute Stimmung wurde dabei nicht beeinträchtigt.

Bei der Siegerehrung zur vorgerückter Stunde zeigte sich Schiedsrichter Maser in Vor-Schnurr-Laune und frotzelte: "Liebes Publikum. Wir haben das Ziel erreicht – der Titelverteidiger wurde gestürzt". Dank zahlreicher Sponsoren und des Stargeldes wurden an die Würfelspieler über 20 Preise ausgeschüttet. Der Letzte erhielt wie immer ein nagelneues Klappenspiel und einen Sack Blumenerde, "damit er sich symbolisch begraben kann", lästerte Maser. Der Betroffene, Peter Totzki, nahm‘s mit Humor und kalkulierte. "Ich hab sechs Euro Startgeld bezahlt und ein paar Stunden Vergnügen gehabt. Unterm Strich komm ich gut raus."