Schramberg Dank der Mixed-Idee hochklassiger Fußball

So besagen die Turnierbedingungen, dass immer eine Frau, die nicht im Tor spielt und mindestens 16 Jahre alt ist, auf dem Spielfeld sein muss. Erzielt diese dann auch noch ein Tor, so zählt dies doppelt. Diese Idee hat sich nun seit 16 Jahren unter der Leitung von Resi Profft zu einem richtig guten und spielerisch hochklassigen Turnier im Bereich Schramberg/Rottweil etabliert. So spielen in den Mannschaften Spieler bis zur Verbandsliga mit, auch die teilnehmenden Damen spielen zum Teil höherklassig.

Für die Verpflegung während des Turniers wird von der Spvgg. 08 Schramberg wie immer umfassend gesorgt.