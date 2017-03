Hardt (czh). Praktische Anleitung zur richtigen Klauenpflege von Kühen bot der Landschaftsentwicklungsverband (LEV) auf dem Betrieb von Josef Klausmann in Hardt. An verschiedenen Klauen zeigte Wolfgang Sekul vom landwirtschaftlichen Zentrum Aulendorf, wie die Tragschicht richtig geschnitten werden muss, damit die Tiere unbeschwert auftreten können. Es wurden auch Fehlentwicklungen besprochen und mit aufgeklebten Unterlagen korrigiert. In einem theoretischen Teil im Bürgerhaus waren zuvor mögliche Fehler in Haltung und Krankheitsbilder besprochen worden. Die große Bedeutung regelmäßiger Klauenpflege für Gesundheit und Wohlbefinden kennt jeder Tierhalter, der seine Tiere genau beobachtet. Dabei zeigen sich große Unterschiede in der Art der Stallhaltung, vom reinen Laufstall bis zur Haltung mit Weidegang.