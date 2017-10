Schramberg Dachschaden ist bereits Geschichte

Freundeskreis hat Ideen, die aber noch nicht spruchreif sind

"Das Lichtspielhaus beherrscht städtebaulich zusammen mit dem Schloss das Areal vom Paradies- bis zum Schlossplatz", hebt Gorgs-Mager die Bedeutung des alten Kinos für das Stadtbild hervor. Konkrete Pläne für das Gebäude gebe es derzeit allerdings noch nicht.

Klar hingegen ist: Was auch immer mit dem Bau passiert, wird ins städtebauliche Gestaltungskonzept für die Oberndorfer Straße, Schloss- und Bahnhofstraße passen müssen. Das Konzept sei dem Gemeinderat 2013 für den Fall der Realisierung der Talstadtumfahrung vorgestellt und auch so beschlossen worden. "Es sieht eine Umgestaltung und den Rückbau der Oberndorfer Straße und Bahnhofstraße vor, außerdem verkehrslenkende Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds im Göttelbachtal, am Schlossplatz und in der Bahnhofstraße", fasst Gorgs-Mager zusammen. 2015 habe der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss über den Ankauf von Grundstücken im Bereich der Oberndorfer Straße/An der Steige gefasst. Dieser Beschluss sei mit dem Ankauf des Lichtspielhauses umgesetzt worden.

Der Freundeskreis Lichtspielhaus hat zwar Ideen für das Gebäude – die allerdings "noch nicht spruchreif sind", sagt Reiner Langenbacher vom Freundeskreis auf Nachfrage. Ein erster Schritt müsse nun aber sein, den Bürgern klarzumachen, dass das Lichtspielhaus nicht nur ein "hässlicher viereckiger Kasten" ist, sondern ein "tolles Gebäude", das einst einen großen Stellenwert in Schramberg besaß. Mit dem passenden Konzept könnte der "Kasten" an diese glorreichen Jahre anschließen. Das Stopfen der Löcher im Dach ist dafür ein erster Schritt.

Bei einer Umfrage unter Schrambergern wird deutlich, dass der Name Lichtspielhaus nur wenigen ein Begriff ist, sie kennen das Gebäude unter dem Namen "Altes Kino". Und genau das sollte nach einhelliger Meinung der Befragten dort auch wieder einziehen: ein Kino. Das Subiaco in der Majolika befriedige die Filmliebhaber nur unzureichend, würden dort zumeist keine aktuellen Filme gezeigt und auch das Feeling stimme für Kinobegeisterte nicht. Die nächsten Programmkinos gibt es erst wieder in Villingen, Schwenningen oder Rottweil, für viele zu weit entfernt ohne Auto. "Wenn da ein Kino drin war, wäre es dann nicht auch am sinnvollsten wieder eines reinzumachen?", meint eine junge Schrambergerin. Und viele andere stimmen ihr zu.