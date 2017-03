Schramberg Da beißt keine Maus den Faden ab

"Unglaublich" war noch der mildeste Ausdruck aus den Reihen im Sitzungssaal zu diesem Verhalten, so viel Spielraum müsse es geben, dass eingeplante Mittel kurzfristig an anderer Stelle eingesetzt werden. Stattdessen müsse in diesem Jahr am Langenberg ein Reststück von 180 Metern fertig gestellt werden.

Außerdem setzte man fest, dass die Zufahrt Gersbach 246/1 saniert wird und die stark beschädigte Straße Trombach so weit erneuert wird, wie die Mittel reichen. Gehweg und Parkplätze an der Festhalle soll der Bauhof richten und aus seinem Topf finanzieren.

Robert Hermann forderte eine Aufschlüsselung der Mittel für Straßensanierungen in Tennenbronn, um künftig besser planen zu können. Fachbereichsleiter Klaus Dezember verwies auf insgesamt sieben Monate fehlende Arbeitszeit in 2016 durch zu wenig Personal, was in der Abteilung Tiefbau zu Verwerfungen führen musste.

Ortsvorsteher Jürgen Heidemann stellte die einstimmige Sachentscheidung zur Sanierung der Straßen in Tennenbronn fest: Neben der Einmündung Wiesenweg wird die Straße Langenberg bis Fleigenhof fertig gestellt; die Stichstraße zu den Anwesen Gersbach 246 wird erneuert und die Straße Ecke/Trombach so weit die Mittel tragen.