Schramberg Containerlösung bietet Platz für 25 Kinder

Bis zu dieser Zeit soll kurzfristig, wenn der Kirchengemeinderat dem zustimmt, im evangelischen Kindergarten Martin Luther eine Kleingruppe im dortigen Bewegungsraum unterkommen. Sollte dies nicht möglich sein, will die Stadtverwaltung auf die Peter-Meyer-Schule ausweichen. Nachteil dort ist aber der Schulbetrieb und auch fehlende sanitäre Einrichtungen in der entsprechenden Kindergröße.

Mit einem Container beim Seilerwegle sei auch eine Genehmigung der Gruppe über ein Jahr hinaus denkbar, so Flaig. Insgesamt 25 Kinder könnten so aufgenommen werden. Für die Zukunft, so machte auch Fachbereichsleiter Berthold Kammerer deutlich, werde eine Zusammenlegung von "Don Bosco" und "Seilerwegle" angestrebt, diesen Auftrag gab der Verwaltungsausschuss auch der Stadtverwaltung aus der Sitzung mit. Sollte das Gebäude im Seilerwegle nicht mehr erforderlich werden, könnte es als Erweiterung für die Berneckschule genutzt werden, klang ebenfalls in der Sitzung an.

Ob die Idee eines Waldkindergartens nicht eine Option sei, wollte Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) noch wissen. Die Stadt, so Oberbürgermeister Thomas Herzog, habe die Hütte, die damals zur Verfügung gestanden sei, wieder zurückgegeben, zudem löse dies das Problem in der Talstadt nicht.

Ganz abgesehen davon stehe auch der Platz nicht mehr zur Verfügung.

Jürgen Winter merkte an, das "uns vor Augen geführt wird, dass die bisherigen Strukturen, was die Kindergärten in der Talstadt betrifft, veraltet sind". Deswegen müsse man "schleunigst an das grundsätzliche Problem ran".