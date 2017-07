Schramberg Cleanteam ein Innovationsführer

Schramberg-Sulgen (pm/jf). Das Unternehmen aus Schramberg-Sulgen wurde von Ranga Yogeshwar, Professor Nikolaus Franke und der Compamedia GmbH im Juni in Essen mit dem zum 24. Mal vergebenen "TOP 100-Siegel" geehrt. Das Unternehmen hatte die Jury mit seinem Innovationsklima und seinem Innovationserfolg überzeugt.

Als Familienunternehmen hat sich Cleanteam mit seinen 80 Mitarbeitern auf Reinigung, Wartung und Instandhaltung von Gebäuden, Produktionseinrichtungen und Maschinen spezialisiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 ist es auf Wachstumskurs: Mitarbeiterzahl und Umsatz stiegen bislang jährlich um rund 25 Prozent.

Geht es nach dem Willen des Geschäftsführers Simon Häuber, wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern: Bis Ende des Jahres 2018 sollen am Hauptsitz in Schramberg-Sulgen sowie an den Niederlassungen in Lahr und in Löffingen bis zu 40 neue Arbeitsplätze entstehen.