Schramberg Christen und Muslime im Gespräch

Türkisch kochen lernen können Jugendliche ab 14 Jahren am Freitag, 7. Oktober von 17 bis 21 Uhr. Weitere Workshops der vielfältigen Kulturenküche sind "Schwäbisch kochen" am Samstag, 22. Oktober, von 14 bis 18 Uhr und "Afghanisch kochen" am Samstag, 5. November von 17.30 bis 22 Uhr. Ein weiteres Mal türkisch gekocht wird am Freitag, 11. November, von 18 bis 22 Uhr, und "Russisch kochen" lernen können alle Interessierten am Freitag, 18. November, ab 18 Uhr jeweils in der Lehrküche des vhs-Seminargebäudes. Mitzubringen sind jeweils eine Schürze, ein Geschirrtuch und Behältnisse für die Kostproben.

Markt der Kulturen und Schramberg als neue Heimat

Ein bereits fest integrierter Höhepunkt des Schramberger Stadtlebens ist der Markt der Kulturen, der in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt findet. Am Samstag, 15. Oktober, werden ab 14 Uhr an verschiedenen Marktständen in der Mensa und im Foyer des Gymnasiums vielfältige kulinarische Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm angeboten.

"Was treibt junge Menschen in den Salafismus?" lautet die Frage, um die es in Ghida Haidar-Adis Vortrag "Politischer Salafismus als Jugendsubkultur" am Mittwoch, 19. Oktober gehen wird. Beginn ist um 20 Uhr im Schloss.

Menschen aus Syrien und anderen Staaten haben Schramberg als ihre neue Heimatstadt erkundet und diverse Szenen aus der Stadt mit ihren Smartphones festgehalten. Ihre Aufnahmen sind in der Ausstellung "Zwischen zwei Welten – Schramberg mit neuen Augen gesehen" zu bewundern. Die Ausstellung wird am Samstag, 22. Oktober, um 14 Uhr im Schramberger Stadtmuseum von Oberbürgermeister Thomas Herzog eröffnet. Von Mittwoch bis Freitag, 2. bis 4. November findet das Ferienprogramm "Arche Noah" des Juks³ in Waldmössingen statt. Gemeinsam näheren sich Kinder aller Konfessionen mit und ohne Behinderung dem Thema der "Arche Noah". Angemeldet werden können Kinder ab sechs Jahren bis zum 13. November im Juks³.

Eine Exkursion nach Mannheim mit Besuch der Jesuitenkirche und der Moschee wird am Samstag, 12. November, angeboten. Anmeldungen sind über die vhs-Homepage möglich. "Wie können deutsche Waffen in so großem Umfang in die Hände rivalisierender Bürgerkriegsparteien gelangen?" – diese Frage wird Autor Jürgen Grässlin in seiner Buchpräsentation zum Thema " Netzwerk des Todes –­ die kriminellen Verflechtungen von Waffenindustrie und Behörden" erläutern. Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet am Dienstag, 15. November um 19 Uhr im Marienheim statt.

Mit einem weiteren Highlight geht die Reihe "Little Glocal City" am Freitag, 18. November, zu Ende: dem Theatergastspiel "Anders als du glaubst" der Berliner Compagnie. Die Aufführung beginnt 20 Uhr im Elisabetha-Glöckler-Saal in Heiligenbronn. Karten gibt es bereits in den Bürger- und Touristinformationen sowie an der Abendkasse.

Das Friedenslicht auf dem Rathausplatz, bei dem Christen und Muslime gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzten, findet jeweils am Donnerstag, 15. September, 13. Oktober, 17. November und 15. Dezember um 17.30 Uhr statt. Alle Frauen mit Migrationshintergrund sind mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr in das Sprachcafé im Juks³ eingeladen. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wird im Evangelischen Gemeindehaus ein Café zur Begegnung mit Flüchtlingen und Asylsuchenden veranstaltet.