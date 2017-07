Schramberg CDU soll Talstadtegoismus zurückfahren

In Schramberg-Tal habe es einmal neun Metzgereien gegeben, jetzt existiere noch eine. Die CDU-Fraktion habe alle drei Tage neue Ideen, was in Schramberg-Tal gemacht werden könne. Jüngst mache ein Kunstwerk die Runde, das viel Geld koste. Andererseits werde der Bau eines neuen Faulturms bei der Kläranlage abgeschmettert, obwohl die Sanierung rund 300 000 Euro teurer sei. Und beim Schlachthaus werde wegen 8000 Euro Abmangel im Jahr an der Gebührenschraube gedreht. Die Installation eines Blitzers in der Heimbachstraße stelle reine Abzocke dar. Hierfür werde extra eine 0,3 Stelle geschaffen, wofür Geld vorhanden sei, kritisierte Jauch.

Franz Maurer vertrat die Ansicht, wenn in Waldmössingen das Gefühl vorhanden wäre, dass gerecht verteilt werde, würde eine andere Einstellung zur Gebührenerhöhung beim Schlachthaus herrschen. Die CDU-Fraktion wolle alle zwei Jahre ein Stadtfest feiern. Das müsse doch nicht sein. Es werde vom Zusammenwachsen und Zusammengehören gesprochen. Die CDU wolle dafür in Halbhöhenlage attraktive Baumöglichkeiten mit Blick in den Schwarzwald schaffen. Dort könnten dann nur Reiche bauen, rügte Maurer. Und wenn beim Schulcampus wieder alles auf die Talstadt konzentriert werde, komme das Gegenteil von dem heraus, was man beabsichtige. Jede Woche komme die CDU-Fraktion mit anderen Anträgen. Da müsse ja jemand eingestellt werden, der nur diese Anträge bearbeite. Der Talstadtegoismus müsse dringend zurück gefahren werden. Alle seine Anliegen habe er an die Stadt und den Oberbürgermeister verschickt, aber bis heute keine Antwort erhalten, beklagte Maurer.

Da Jauch und Maurer keine Fragen gestellt, sondern Statements abgegeben hätten, brauche sie darauf nicht zu antworten, wog Ortsvorsteherin Schmid ab.